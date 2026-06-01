In Gerlingen wird es leiser: Hier gilt bald Tempo 30 und 40 – neue Regeln gegen Lärm

Der Gemeinderat Gerlingen hat einen neuen Lärmaktionsplan verabschiedet. Auf vier wichtigen Straßenabschnitten gelten bald neue Höchstgeschwindigkeiten. Eine Übersicht.
In Gerlingen müssen Autofahrer innerorts an vielen Stellen künftig deutlich langsamer fahren als bisher. Der Gemeinderat hat einen neuen Lärmaktionsplan verabschiedet, in dem vier wichtige Straßenabschnitte definiert sind. Dort soll die zulässige Geschwindigkeit von Tempo 50 auf 40 beziehungsweise 30 reduziert werden. An den entsprechenden Stellen dürfte dann auch das von der Stadt kürzlich neu erworbene mobile Blitzgerät verstärkt zum Einsatz kommen.