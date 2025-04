In Genf: Glamour-Auftritt von Eva Longoria

Eva Longoria und ihr Sohn Santiago haben in Genf für Aufsehen gesorgt. Der Sechsjährige steht seiner Mutter in Sachen Mode in nichts nach.

Eva Longoria (50) hat bei der "Global Gift Gala" in Genf alle Blicke auf sich gezogen. Die "Desperate Housewives"-Darstellerin zeigte sich in einem schulterfreien, silbernen Perlenkleid mit Schleppe auf dem roten Teppich. Die 50-Jährige, die bei der Veranstaltung Medienberichten zufolge als Ehrenvorsitzende fungierte, kombinierte zu ihrem enganliegenden Outfit eine silberne Halskette und passende Ohrringe. Ihre dunklen Haare fielen der Schauspielerin offen und glatt frisiert aus dem Seitenscheitel über den Rücken.

Auf dem roten Teppich war auch ihr sechsjähriger Sohn Santiago zu sehen, der sich an sie schmiegte. Santiago trug bei dem Event in der Schweiz einen hellgrauen Blazer über einem hellblauen Hemd. Außerdem präsentierte er dunkle Shorts, kniehohe Socken und braune Schuhe.

Lesen Sie auch

Mehrwöchige Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag

Eva Longoria hat erst vor wenigen Wochen eine andere große Veranstaltung begangen: Die Schauspielerin feierte am 15. März ihren 50. Geburtstag. Angeblich gab es eine mit Stars gespickte Party in Miami. Das hatte "Page Six" berichtet. Mit dabei war natürlich auch ihr Ehemann José Bastón (57), der ihr "liebevoll zur Seite stand und sie feierte", wie das Promiportal der "New York Post" ebenfalls in Erfahrung gebracht haben will. Auf Instagram postete Eva Longoria zuletzt Fotos von ihrer Familie und fügte hinzu: "Man wird nur einmal 50, aber diese Momente werde ich für immer in Ehren halten. Ich liebe euch alle!" Außerdem verriet sie ihren über zehn Millionen Followern in einem weiteren Post, dass sie ihren Geburtstag über mehrere Wochen gefeiert habe.

Eva Longoria und José Bastón hatten sich im Dezember 2015 verlobt. Sie heirateten am 21. Mai 2016 in Mexiko. Es ist die dritte Ehe für den Film- und TV-Star. 2018 brachte die Schauspielerin den gemeinsamen Sohn Santiago zur Welt.