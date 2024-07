In Geheimprozess schuldig gesprochen: Menschenrechtsgruppe: Deutscher in Belarus zum Tode verurteilt

1 Alexander Lukaschenko, Präsident von Belarus. Foto: dpa/Andrei Stasevich

In Belarus ist laut einer Menschenrechtsorganisation ein Deutscher zu Tode verurteilt worden. Er wurde in einem Geheimprozess wegen sechs Straftatbeständen verurteilt.











In Belarus ist nach Angaben einer Menschenrechtsorganisation ein deutscher Staatsbürger zum Tode verurteilt worden. Wie die belarussische Organisation Wjasna am Freitag mitteilte, wurde der 30-Jährige bereits am 24. Juni in einem Geheimprozess wegen sechs Straftatbeständen für schuldig gesprochen, zuvor sei er unter anderem wegen „Terrorismus“ und „Söldnertum“ angeklagt worden. Die Verurteilung hängt den Angaben zufolge mit dem Kastus-Kalinouski-Regiment zusammen, einem militärischen Verband aus belarussischen Bürgern, die an der Seite der Ukraine gegen Russland kämpfen.