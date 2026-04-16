In Geheimfach: Überraschender Fund: Mann findet Goldbarren in gekauftem Tresor
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Der 250-Gramm-schwere Goldbarren ist aktuell rund 32.000 Euro wert. Foto: Uli Deck/dpa/Uli Deck

Ein Mann aus Bayern hat in einem für 15 Euro gekauften Tresor überraschend einen Goldschatz gefunden. In einem Geheimfach entdeckte er einen Goldbarren. Was passiert nun?

Ein Mann aus Bayern hat in einem gekauften Tresor überraschend einen Goldschatz gefunden. In einem Geheimfach entdeckte er in dem am Mittwoch erworbenen alten Safe einen Goldbarren, wie die Polizei in oberbayerischen Trostberg am Donnerstag berichtete. Für den Tresor bezahlte er nur 15 Euro – der 250 Gramm schwere Goldbarren hat demnach einen aktuellen Wert von rund 32.000 Euro.

 

Der Käufer wandte sich an die Polizei. Die Beamten verständigten daraufhin den ehemaligen Besitzer. Dieser gab an, den Tresor im Auftrag seines 90-jährigen Großvaters verkauft zu haben, der den Goldbarren vermutlich vergessen hatte. Die endgültigen Besitzverhältnisse sind den Angaben zufolge nun zivilrechtlich zu klären.

 