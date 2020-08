Steigende Corona-Zahlen in Stuttgart Gesundheitsamt warnt – im schlimmsten Fall neuer Lockdown denkbar

Die Neuinfektionen mit dem Coronavirus erreichen in Stuttgart bedenkliche Sphären. Darum appelliert das Gesundheitsamt an die Bürger – etwas mehr als doppelt so viele Neuinfektionen wie jetzt könnten zu drastischen Schritten führen.