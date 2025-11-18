Wie wird in anderen Ländern geheiratet? Welche Rituale gibt es und worauf wird besonders viel Wert gelegt? Diesen Fragen gehen Kai Pflaume und Jens "Knossi" Knossalla in einer neuen ARD-Sendung nach. Die beiden begleiten fünf Brautpaare an ihrem großen Tag.

Mit "Nur die Liebe zählt" wurde Kai Pflaume (58) bekannt. Nun kehrt der Moderator quasi zu seinen TV-Wurzeln zurück und widmet sich erneut großen Gefühlen. Gemeinsam mit seinem Freund und Kollegen Jens "Knossi" Kossalla (39) erkundet er in einer neuen ARD-Sendung Hochzeitstraditionen in verschiedenen Ländern. "Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise" ist ab 13. Dezember in der ARD Mediathek zu sehen und ab 23. Dezember im Ersten.

Von der Hochzeit im Dschungel zur Hammelsuppe in der Wüste Darin begleiten sie fünf Brautpaare in Mexiko, Ghana, Indien, in der Mongolei und auf einer kleinen Insel der Republik Vanuatu mitten im Südpazifik und lernen dabei die unterschiedlichen Hochzeitsbräuche kennen. Im mexikanischen Guadalajara etwa nehmen sie auf dem Pferd an einer traditionellen Charro-Hochzeit teil, in Delhi feiern sie bei einer viertägigen Hochzeit mit. Im Südpazifik erleben sie eine Vermählung mitten im Dschungel, in der Wüste Gobi eine Nomadenhochzeit mit Hammelsuppe.

"Diese ,Hochzeitsreise' zusammen mit Knossi zu erleben, war ein unvergessliches Abenteuer", schwärmt Kai Pflaume, auf dessen Idee die Sendung beruht. Jede Hochzeit erzählt etwas über Werte, Familie, Religion, Kultur und Liebe - Themen, die uns alle verbinden." Die beiden seien "wirklich mitten drin und nicht nur dabei". Es sei "faszinierend zu sehen, wie unterschiedlich - und doch ähnlich - Menschen diesen besonderen Moment feiern." Und Knossi kündigt an: "Das ist emotional, manchmal verrückt und oft sehr berührend."

Die TV-Ausstrahlungstermine ab 23. Dezember

Fünf 45-minütige Folgen von "Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise" wird es geben. In der ARD werden diese an verschiedenen Wochentagen und zu unterschiedlichen Uhrzeiten ausgestrahlt: Dienstag, 23. Dezember, 21:45 Uhr; Donnerstag, 1. Januar, 17:45 Uhr; Samstag, 3. Januar, 17:45 Uhr sowie am Sonntag, 4. Januar, mit zwei Folgen ab 17:45 Uhr.