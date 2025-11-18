Wie wird in anderen Ländern geheiratet? Welche Rituale gibt es und worauf wird besonders viel Wert gelegt? Diesen Fragen gehen Kai Pflaume und Jens "Knossi" Knossalla in einer neuen ARD-Sendung nach. Die beiden begleiten fünf Brautpaare an ihrem großen Tag.
Mit "Nur die Liebe zählt" wurde Kai Pflaume (58) bekannt. Nun kehrt der Moderator quasi zu seinen TV-Wurzeln zurück und widmet sich erneut großen Gefühlen. Gemeinsam mit seinem Freund und Kollegen Jens "Knossi" Kossalla (39) erkundet er in einer neuen ARD-Sendung Hochzeitstraditionen in verschiedenen Ländern. "Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise" ist ab 13. Dezember in der ARD Mediathek zu sehen und ab 23. Dezember im Ersten.