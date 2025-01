Matthew Perry (1969-2023) hat seiner "Friends"-Kollegin Lisa Kudrow (61) zum Ende ihrer gemeinsamen Drehzeit ein ganz besonderes Geschenk mit einer ganz persönlichen Notiz gemacht. Erst kürzlich sei sie wieder darauf gestoßen, erzählte Kudrow nun in der "Drew Barrymore Show".

Perry schenkte Kudrow als Abschiedsgeschenk am Set ein Glas für Kekse. Das Requisit, das auch Teil einer Szene mit Kudrow gewesen war, bekam sie an ihrem letzten Drehtag von ihrem Kollegen. Der Darsteller des Chandler Bing hatte in dem Glas sogar eine persönliche Notiz hinterlassen, die Kudrow komplett vergessen hatte und nun wiederfand. "Ich hatte vor kurzem die Notiz gefunden, die er für mich darin hatte", erzählte Kudrow in der YouTube-Show. "Ich hatte ihn nicht geöffnet oder hineingeschaut. Aber ja, das hat er. Er hatte einen Zettel drin und ich hatte ihn vergessen."

Das Glas war Teil einer Szene gewesen, in der Kudrows verplante Figur Phoebe Buffay es als Uhr bezeichnet. Perry hatte daran angelehnt auf dem versteckten Zettelchen geschrieben: "Timing is everything", also "Der Zeitpunkt ist alles".

"Hast du eine Erlaubnis dafür?"

Zum Zeitpunkt der Übergabe war für Kudrow allerdings wichtiger, dass Perry auch wirklich legal an das Glas gekommen war. "Das erste, was ich fragte, war: 'Das ist so lieb. Hast du eine Erlaubnis dafür?'" Offenbar befürchtete Kudrow, dass ihr Freund und Kollege das Glas gestohlen haben könnte. Ihr Auto sei damals jeden Abend beim Verlassen des Sets durchsucht worden, erinnert sich die Schauspielerin.

Perry und Kudrow haben als Teil des Ensembles von 1994 bis 2004 die erfolgreiche Sitcom "Friends" gedreht. Perry war im Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren gestorben.