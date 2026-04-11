In freizügigem Look: Heidi Klum feiert ausgelassen zum Coachella-Auftakt

Heidi Klum zählt zu den Stammgästen beim Coachella-Festival. Auch 2026 ließ sie sich den Auftakt nicht entgehen und legte im freizügigen Look mal wieder einen Hingucker-Auftritt hin. Aber auch an Ehemann Tom Kaulitz, der nicht dabei sein konnte, dachte das Model.
Während Tom Kaulitz (36) mit seinen Tokio-Hotel-Kollegen am Freitagabend im Europapark in Rust mit dem Radio Regenbogen Award geehrt wurde, hatte Heidi Klum (52) einen ganz anderen Termin im Kalender stehen. Sie besuchte einmal mehr das Coachella-Festival im kalifornischen Indio, das dieses und nächstes Wochenende steigt.