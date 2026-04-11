In freizügigem Look: Heidi Klum feiert ausgelassen zum Coachella-Auftakt

Heidi Klum zählt zu den Stammgästen beim Coachella-Festival. Auch 2026 ließ sie sich den Auftakt nicht entgehen und legte im freizügigen Look mal wieder einen Hingucker-Auftritt hin. Aber auch an Ehemann Tom Kaulitz, der nicht dabei sein konnte, dachte das Model.

Während Tom Kaulitz (36) mit seinen Tokio-Hotel-Kollegen am Freitagabend im Europapark in Rust mit dem Radio Regenbogen Award geehrt wurde, hatte Heidi Klum (52) einen ganz anderen Termin im Kalender stehen. Sie besuchte einmal mehr das Coachella-Festival im kalifornischen Indio, das dieses und nächstes Wochenende steigt.

Zusammen mit dem Schweizer Designer Yannik Zamboni (39) stimmte sie sich schon auf dem Weg im Auto ein. Wie sie in einer Instagram-Story zeigte, trug sie ein weißes T-Shirt mit dem Konterfei von Popstar Mariah Carey. Am Abend feierte sie dann in einem wesentlich freizügigeren Outfit ausgelassen beim Auftritt der Girlsgroup Katseye. Auf ihrem Instagram-Account postete sie einen Clip, der sie in einem weißen Look von Zambonis Label Maison Blanche zeigt.

Cut-outs-Body, Mütze und XXL-Mähne

Dieser bestand aus einem Cut-out-Body, der viel Haut an Dekolleté, Bauch und Rücken freiließ. Dazu trug sie eine weite, lange Hose, eine weiße Mütze und lange hellblonde Haare, bei denen es sich wohl um eine Perücke handelte. Die Augen hatte sie mit einer schwarzen, großen Sonnenbrille verdeckt.

In den vergangenen Jahren hatte Klum das Coachella-Festival in unterschiedlicher Besetzung besucht - mal mit ihren Kindern, mal mit ihrem Liebsten oder Freunden. Dieses Jahr weilte Tom Kaulitz zum Auftakt in der deutschen Heimat. Das Model dachte aber an ihn, postete in ihrer Story ein Foto von Tom und Zwillingsbruder Bill mit dem Radio Regenbogen Award und schickte virtuelle Glückwünsche.