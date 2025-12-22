In Freiberg/Neckar: Mit Schraubenzieher zugestochen? Ludwigsburger soll Nebenbuhler attackiert haben

Ein 46-Jähriger aus Ludwigsburg muss sich wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht Stuttgart verantworten.
Der schlanke Mann, den die Justizbeamten in Handschellen in den Sitzungssaal des Stuttgarter Landgerichts führen, wirkt äußerlich völlig ruhig und in sich gekehrt. Doch möglicherweise hat er noch eine andere Seite. Das versucht die 19. Große Strafkammer des Landgerichts Stuttgart in den kommenden Wochen bis Anfang Februar herauszubekommen. Die Staatsanwaltschaft hat den 46 Jahre alten Mann aus Ludwigsburg wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt.