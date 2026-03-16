In Freiberg aufgewachsen: Vom Krankenpfleger zum Liedermacher – Jonny Götze führt ein ungewöhnliches Leben

Musiker Jonny Götze ist in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) aufgewachsen und hat viele Veränderungen gewagt. Vor seinem Heimatbesuch erzählt er, was ihn an- und umtreibt.
Würde man einen Roman über das Leben von Jonny Götze schreiben, würden die Leser die Geschichte vermutlich als unglaubwürdig abtun. Die Vita des Liedermachers, der in Freiberg am Neckar aufgewachsen ist, klingt ein wenig verrückt. Doch so zufällig und zusammenhanglos, wie sein bisheriger Lebensweg zunächst wirken mag, ist er tatsächlich nicht. Wie es dazu gekommen ist, erklärt der 63-Jährige vor seinem anstehenden Heimatbesuch.