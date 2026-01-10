In Freiberg am Neckar: Erfolg mit Legos – 19-Jähriger Ladenbetreiber erweitert Angebot

Max Fritz hat mit seinem Lego-Laden in Freiberg (Kreis Ludwigsburg) eine Marktlücke geschlossen. Wie er sich den Erfolg erklärt und warum man Legos bei ihm bald mieten kann.
Das Radfahren sei die einzige Tätigkeit, bei der er den Kopf frei bekomme, sagt Max Fritz. Keine ungewöhnliche Aussage für einen Menschen der beruflich stark eingebunden ist. Ungewöhnlich ist die Aussage aber wenn sie ein 19-Jähriger tätigt, der erst im Sommer mit dem Studium beginnt. Fritz ist bereits seit einem halben Jahr selbstständig.