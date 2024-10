In Frankreich: James Franco: Seltener Auftritt mit Freundin Izabel Pakzad

1 James Franco mit Izabel Pakzad in Lyon. Foto: Imago images/ABACAPRESS / Reynaud Julien/APS-Medias/

US-Schauspieler James Franco hat am Wochenende selten gewordene öffentliche Auftritte absolviert. In Lyon zeigte er sich bei einem Filmfestival mit Freundin Izabel Pakzad, in Paris besuchte er eine Kunstgalerie, die Werke von ihm ausstellt.











James Franco (46) und Izabel Pakzad (28) haben am vergangenen Freitag das 16. Filmfestival Lumière in Lyon besucht. Das Schauspielerpaar posierte gut gelaunt und in lässigen Outfits für die Fotografen. Franco trug zu einem grauen Pullover mit schwarzer Schrift eine ausgefranste, olivgrüne Hose mit Schlitzen am Knie. Pakzad, die seit 2017 mit ihrem Partner liiert ist, wählte zu einem schlichten schwarzen Blazer schwarze Jeans mit Cut-outs an den Oberschenkeln. Franco ehrte mit seiner Anwesenheit die französische Theater- und Filmschauspielerin Isabelle Huppert (71), die an dem Abend den Lumière Award erhielt.