In Filderstadt ausgebüxt Wasserschildkröte sucht ihren Besitzer

Von red/bb 20. April 2018 - 14:20 Uhr

Wer vermisst diese Schildkröte? Der Ausreißer wurde von der Polizei eingefangen und fotografiert. Foto: Polizei Filderstadt

Der Ausflug einer Wasserschildkröte in Filderstadt ist von der Polizei beendet worden. Die Beamten haben den Ausreißer in Harthausen eingefangen und in ein Tierheim gebracht. Doch wem gehört das Tier?

Filderstadt - Auch die Polizei berichtet zur Abwechslung gerne mal über einen etwas anderen Einsatz: Wegen einer entlaufenen Schildkröte sind die Beamten am Donnerstagnachmittag in Filderstadt (Kreis Esslingen) in einen Garten gerufen worden. Das Tier wartet nun in einem Tierheim auf seinen Besitzer.

Eine Anwohnerin im Hermann-Löns-Weg in Harthausen hatte den Ausreißer gegen 13.45 Uhr bemerkt und die Polizei gerufen. Die Beamten machten das Tier im Gebüsch des Gartens ausfindig. Ganz ohne Widerstand ließ sich der gepanzerte Geselle allerdings nicht einfangen, die Polizei berichtet von „erheblichem Widerstand“ und „laut hörbarem Fauchen“.

Auf Wanderschaft zur Eiablage

Nichtsdestotrotz setzten sie das Tier in einen Karton und brachten es in ein Tierheim. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem Findling um eine Wasserschildkröte aus einem Außengehege handelt, die sich auf die Suche nach einem geeigneten Platz zur Eiablage gemacht hatte.

Da sich der Besitzer bisher noch nicht gemeldet hat, hat die Polizei nun ein „Fahndungsfoto“ veröffentlicht. Wer Hinweise zum Zuhause des Ausreißers geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden.