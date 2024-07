In Fellbach und Waiblingen: Silent Disco: Austoben und Abtanzen ohne Lärm

1 Riesenstimmung, doch jenseits der Kopfhörer nur gedämpfte Lautstärke: Silent Discos sind derzeit der ruhige Renner. Foto: Instagram flotographic

Die stille Disco erobert den Sommer – an diesem Freitagabend gibt es zur selben Zeit in Fellbach im Langen Tal und in Waiblingen auf der Schwaneninsel was auf die Ohren. Also Kopfhörer auf und die Hüften in Schwung bringen!











Dröhnende Beats und kontemplative Ruhe mitten im Wald, wie passt das zusammen? Gar nicht! Oder doch? Das passt ideal! Der Widerspruch lässt sich auflösen – durch einen Trend, der in der jüngeren Vergangenheit immer mehr Anhänger gewinnt, sodass Veranstalter immer öfter solche Events präsentieren. Es geht um die sogenannte Silent Disco – an diesem Freitagabend gleich in doppelter Ausfertigung im vorderen Remstal zu erleben, in Fellbach-Oeffingen im Langen Tal und in Waiblingen auf der Schwaneninsel.