In extravagantem Versace-Vintage-Kleid: Jennifer Lopez feiert Premiere von Office Romance in Los Angeles

Bei der Premiere von "Office Romance" in Hollywood zog Jennifer Lopez in einem Vintage-Versace-Kleid alle Blicke auf sich. Ebenfalls dabei war Edward James Olmos, der bereits 1997 in "Selena" ihren Vater spielte - was sich nun wiederholte.
Jennifer Lopez (56) feierte am Dienstag die Premiere ihres neuen Films "Office Romance", der am 5. Juni auf Netflix erscheint. Im Egyptian Theatre in Hollywood strahlte die Hauptdarstellerin der neuen Rom-Com gemeinsam mit Brett Goldstein (45) und weiteren Stars auf dem roten Teppich.