In extravagantem Versace-Vintage-Kleid: Jennifer Lopez feiert Premiere von Office Romance in Los Angeles

Bei der Premiere von "Office Romance" in Hollywood zog Jennifer Lopez in einem Vintage-Versace-Kleid alle Blicke auf sich. Ebenfalls dabei war Edward James Olmos, der bereits 1997 in "Selena" ihren Vater spielte - was sich nun wiederholte.

Jennifer Lopez (56) feierte am Dienstag die Premiere ihres neuen Films "Office Romance", der am 5. Juni auf Netflix erscheint. Im Egyptian Theatre in Hollywood strahlte die Hauptdarstellerin der neuen Rom-Com gemeinsam mit Brett Goldstein (45) und weiteren Stars auf dem roten Teppich.

Jennifer Lopez erschien in einem opulenten Vintage-Kleid von Versace. Das Oberteil bestach durch ein Korsett mit dunklen, glitzernden Kristallen und gewagten, horizontalen Ausschnitten. Das Oberteil ging fließend in einen voluminösen, asymmetrischen, schwarzen Rock über, der mit gemusterter Spitze und metallischer Stickerei besetzt war. Lopez trug ihr Haar glatt mit Mittelscheitel. Ihr Make-up war dezent und bronzefarben, sodass das detailreiche Kleid im Mittelpunkt stand.

In "Office Romance" verliebt sich Jackie Cruz (Jennifer Lopez), CEO einer großen Fluggesellschaft und Pilotin, in den neuen Firmenanwalt Daniel Blanchflower (Brett Goldstein). Ihre heimliche Affäre bringt beide Karrieren in Gefahr, als sie beschließen, "sich nicht mehr an die Regeln zu halten und ihrem Herzen zu folgen", wie es vorab heißt.

Wiedersehen nach fast 30 Jahren

Brett Goldstein schrieb auch am Drehbuch mit. Ebenfalls im Film zu sehen ist Edward James Olmos (79), der den Vater von Lopez' Rolle spielt - dies tat er vor fast 30 Jahren bereits im Film "Selena" aus dem Jahr 1997. Auf dem roten Teppich der Premiere tauschten Lopez und Olmos einen innigen Moment aus, umarmten sich und posierten für die Kameras.

Bei der Premiere sprach Olmos über das Wiedersehen mit Lopez nach so vielen Jahren. "Für mich war es sehr emotional", sagte er gegenüber "Entertainment Tonight". "Und ist es immer noch. Über die vergangenen Jahrzehnte haben wir ein tiefes Verständnis für unser eigenes Wachstum und das des anderen entwickelt. Das ist sehr schön.".

Er fuhr fort: "Bei 'Selena' hatten wir das Glück, an einem so tiefgründigen und kulturell wichtigen Projekt mitwirken zu dürfen. Es war einfach wunderschön. Ich wünschte, die Leute hätten damals erkannt, was für eine großartige Leistung sie abgeliefert hat. Es war eine unglaublich beeindruckende Performance."