Oasis greifen noch einmal an - in Amerika. Nachdem die Band vor gut einem Monat ihre Reunion bekannt gegeben hat, soll nun auch Amerika die Chance bekommen, in den Genuss der musikalischen Briten zu bekommen.

Ähnlich bescheiden hat die Band die neuen Tourdaten auch auf X, ehemals Twitter, angekündigt. Dort heißt es: "Amerika. Oasis kommt. Ihr habt eine letzte Chance uns zu zeigen, dass ihr uns die ganze Zeit geliebt habt." Damit spielen Oasis selbstironisch auf den Fakt an, dass sie den ganz großen Durchbruch in Amerika nie geschafft haben.

Lesen Sie auch

USA, Kanada und Mexiko

Mit dem neuen Hype im Rücken wollen sie das nun offenbar nachholen. Im nächsten Jahr sind neben den Auftritten in Großbritannien und Irland nun also auch Konzerte in den USA, Kanada und Mexiko geplant. Die Vorband für alle Amerika-Konzerte wird die amerikanische Indieband Cage the Elephant sein.

Fans, die die Tour besuchen wollen, sollten sich bereits vorher registrieren, um am 3. Oktober am Pre-Sale teilnehmen zu können. Der normale Vorverkauf startet dann am Freitag, dem 4. Oktober - wenn es dann noch Karten geben sollte.

Der Rest Europas blickt weiterhin in die Röhre

Europäische Oasis-Fans vom Festland gucken somit weiter in die Röhre. Offenbar bleiben die Gallagher-Brüder tatsächlich dabei, keine anderen Europa-Shows außerhalb von Großbritannien und Irland zu spielen.

Die ewig zerstrittenen Brüder Liam (52) und Noel Gallagher (57) hatten sich 2009 derart überworfen, dass sie ihre Kultband auflösen mussten und solo mit eigenen Bands weitermachten. Gerüchte über eine Reunion hielten sich über all die Jahre, am 27. August 2024 kündigten sie ihre lang erwartete "OASIS LIVE '25"-Tour schließlich an.