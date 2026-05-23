In Essen und Rheinland-Pfalz: Zwei Jungen sterben bei Badeunfällen

Dramatische Rettungsversuche: Ein 14-Jähriger wird leblos aus der Ruhr geborgen - und stirbt im Krankenhaus. Ein 11-Jähriger kommt bei einem Badeunfall in einem Schwimmbad ums Leben.
Essen/Birlenbach - Zwei 11 und 14 Jahre alte Jungen sind bei Badeunfällen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ums Leben gekommen. Der 14-Jährige war in Essen in die Ruhr gestürzt. Einsatzkräfte zogen ihn nach einer stundenlangen Suche leblos aus dem Wasser, wie die Feuerwehr mitteilte. Der 11-Jährige starb nach einem Unfall in einem Schwimmbad in Birlenbach östlich von Koblenz.