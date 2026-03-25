In Episode 500: Navy CIS-Urgestein verlässt die Serie nach 18 Jahren

Die zahlreichen Fans der Serie "Navy CIS" müssen sich auf einen weiteren emotionalen Abschied gefasst machen. Welche Figur es nach 18 Jahren nun erwischt hat - Achtung, Spoiler!
Die langlebige US-Krimiserie "Navy CIS" verliert eines ihrer Urgesteine. In der 500. Episode, die in den USA am vergangenen Dienstag ihre Premiere feierte, stirbt eine Figur den Serientod, die seit Staffel fünf und bis zur aktuellen 23. Season durchgehend Teil der Handlung war. Wen hat es nach 18 Jahren im Dienste des Naval Criminal Investigative Service (NCIS) erwischt? Achtung, es folgen massive Spoiler zur Jubiläumsfolge!