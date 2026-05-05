Mindestens 18 Jahre alt und Besitzer "eleganter Abendgarderobe"? Wer sich angesprochen fühlt, kann sich bei der Band Tokio Hotel für eine Rolle als Statist bewerben.
Wer schon immer mal in einem Musikvideo der Band Tokio Hotel mitwirken wollte, bekommt bald die Gelegenheit dazu. Bereits kommende Woche wird in Berlin gedreht, die Suche nach Statisten läuft auf Hochtouren. Über den offiziellen Instagram-Account der Gruppe wurde mitgeteilt, welche Bedingungen potenzielle Bewerberinnen und Bewerber zu erfüllen haben.