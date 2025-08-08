In eleganten Zweiteilern: Emma Thompson und Tochter Gaia begeistern bei Filmfestival

Emma Thompson und ihre Tochter Gaia sorgen mit stilvollen Outfits beim Locarno Film Festival für Aufsehen. Nach zehn Jahren ist das Mutter-Tochter-Gespann wieder in einem Film gemeinsam zu sehen.
Emma Thompson (66) und ihre Tochter Gaia Wise (25) haben einen strahlenden Auftritt beim Locarno Film Festival hingelegt. Seite an Seite schenkten sie den Fotografen ihr schönstes Lächeln. Die zweifache Oscarpreisträgerin zeigte sich am Freitag in weißer Satinbluse und -hose. Den Zweiteiler zierte ein grau-schwarzes Kirschmuster. Dazu trug sie dunkle Sandalen und legte roten Lippenstift auf.