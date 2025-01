In einer Tübinger Buchhandlung gibt es nur Lyrik: Das Leben ist ein Gedicht

1 Lyrik ist Trumpf: Ulrike Geist in ihrem Buchladen Foto: Andreas Reiner

Wie können Menschen zu sich selbst finden? Ulrike Geist meint: durch Poesie. In Tübingen führt sie eine einzigartige Buchhandlung nur für Lyrik.











Die beste Medizin gegen Liebeskummer kommt aus der Flasche. Johanniskrauttee ist es nicht und auch kein Doppelkorn. Stattdessen stecken in dem braunen Glas zehn auf Papier geschriebene Gedichte, die um gebrochene Herzen kreisen. „Lyrik hilft“, sagt Ulrike Geist. In ihrer „Lyrischen Hausapotheke“ verkauft sie Arzneifläschchen mit Gedichten gegen jegliche seelische Not: gegen Einsamkeit, Ungeduld, eben gegen Liebeskummer. Betroffene fühlten sich ihren Gefühlen nicht mehr so ausgesetzt, wenn sie lesen, dass andere Ähnliches erlebt und in sprachliche Schönheit verwandelt hätten, sagt Geist. Auch ihre eigenen Tage sind voller Poesie.