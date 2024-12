Rita Ora begeistert beim "New Year's Rockin' Eve"

In einem roten Mantel

1 Rita Ora begeistert in einem roten flauschigen Mantel zur Vorveranstaltung der "New Year's Rockin' Eve". Foto: Action Press/Backgrid

Bei der Vorveranstaltung der "New Year's Rockin' Eve"-Party in Manhattan hat Sängerin Rita Ora die Fotografen in einem roten flauschigen Mantel begeistert.











Die britische Sängerin und Schauspielerin Rita Ora (34) begeisterte die Fotografen am Montag, den 30. Dezember, auf der Vorveranstaltung der "New Year's Rockin' Eve"-Party von Dick Clark in Manhattan, als sie in einem flauschigen roten Mantel zu der Veranstaltung erschien.