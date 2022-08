1 Ikke Hüftgold (r.) mimt in einem Video seinen Kollegen Michael Wendler. Foto: imago/Future Image / imago/Future Image

Ikke Hüftgold schlüpft in die Rolle von Michael Wendler. Für einen Videodreh der Band Die Schlagerschaffner verwandelt sich der Ballermann-Star in seinen gefallenen Schlagerkollegen - inklusive schwarz gefärbtem Bart.















Link kopiert

Ballermann-Star Ikke Hüftgold (45) knöpft sich den gefallenen Schlagerstar Michael Wendler (50) vor. Wie der Sänger und Produzent ("Layla") in seinen Instagram-Storys zeigt, verwandelt er sich für einen Videodreh in Mannheim in den Wendler - inklusive schwarz gefärbtem Bart, passender schwarzer Frisur und schwarzer Sonnenbrille. Im "Bild"-Interview erklärt Matthias Distel, so der bürgerliche Name von Ikke Hüftgold, was dahintersteckt. Demnach gehe es um den Song "Michael Pendler" von der Band Schlagerschaffner.

Nicht nur seine Freundin Nina Reh (22), die in dem Video Wendlers Frau Laura Müller (22) spielt, wird mit von der Partie sein, sondern auch der Comedy-Star Bülent Ceylan (46), der darin einen Cameo-Auftritt haben soll. Die Dreharbeiten sollen am Mannheimer Hauptbahnhof am Freitag, den 19. August, stattfinden. Der Song erscheint am 2. September. Hüftgold: "Ich habe mich gut auf die Rolle vorbereitet und mir gestern sogar meinen Bart schwarz gefärbt."

Auch die Deutsche Bahn macht sich über Michael Wendler lustig

Zuletzt machte ein Tweet der Deutschen Bahn in Bezug auf Michael Wendler die Runde. Der offizielle Account von DB Cargo twitterte als Reaktion auf die Schlagzeile "Michael Wendler und Laura Müller müssen Villa in Florida verlassen": "Wir haben Erfahrung im Transport mit Aluminium". Damit spielen sie auf die Wendler-Nähe zu Verschwörungstheoretikern an, die spöttisch als Aluhutträger bezeichnet werden. Zuvor berichtete ebenfalls die "Bild"-Zeitung, dass Wendlers Vermieterin den Mietvertrag von seinem Haus in Punta Gorda, Florida nicht verlängern wird.