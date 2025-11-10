"Der Morgen stirbt nie" - so heißt ein James-Bond-Film mit Pierce Brosnan. Auch im Leben des Schauspielers scheint es ein neues Kapitel zu geben: Nach vielen Jahren ohne Kontakt wurde er erstmals wieder mit seinem Adoptivsohn Christopher gesehen, der früher mit Drogenproblemen zu kämpfen hatte.
Als "James Bond" erlebte Pierce Brosnan (72) viermal ein Happy End auf der Kinoleinwand , nun scheint es auch in seinem realen Leben einen glücklichen Ausgang zu geben. Vor 20 Jahren brach der Schauspieler den Kontakt zu seinem Adoptivsohn Christopher (52) ab, der mit Drogenproblemen kämpfte. Am 5. November wurden die beiden erstmals wieder gemeinsam gesehen.