"Der Morgen stirbt nie" - so heißt ein James-Bond-Film mit Pierce Brosnan. Auch im Leben des Schauspielers scheint es ein neues Kapitel zu geben: Nach vielen Jahren ohne Kontakt wurde er erstmals wieder mit seinem Adoptivsohn Christopher gesehen, der früher mit Drogenproblemen zu kämpfen hatte.

Als "James Bond" erlebte Pierce Brosnan (72) viermal ein Happy End auf der Kinoleinwand , nun scheint es auch in seinem realen Leben einen glücklichen Ausgang zu geben. Vor 20 Jahren brach der Schauspieler den Kontakt zu seinem Adoptivsohn Christopher (52) ab, der mit Drogenproblemen kämpfte. Am 5. November wurden die beiden erstmals wieder gemeinsam gesehen.

Familienessen zusammen mit den Söhnen Dylan und Christopher Im Londoner Stadtteil Notting Hill traf sich Pierce Brosnan im Restaurant "Dorian's" zu einem Familienessen mit seinem Sohn Christopher. Auch Brosnans Sohn Dylan (28) war mit dabei. Beim Verlassen des Lokals wurden die drei Männer von Paparazzi abgelichtet, Brosnan wirkte glücklich und strahlte. Eine Quelle sagte dem britischen "Mirror": "Die Probleme von Pierce und Christopher sind hinlänglich bekannt. Aber es scheint, als hätten sie es geschafft, sie hinter sich zu lassen. Es war wirklich schön, sie zusammen zu sehen."

Christopher kämpfte jahrelang mit einer Kokain- und Heroinsucht und fiel nach einer Überdosis sogar ins Koma. Im Gespräch mit dem "Playboy" sprach Pierce Brosnan im Jahr 2005 über seine schwere Entscheidung, seinen Sohn nicht mehr zu sehen: "Es ist schmerzhaft, weil man sich innerlich verschließt. Man bricht den Kontakt nie ganz ab, aber ich habe den Kontakt zu Christopher abgebrochen. Ich musste sagen: 'Geh. Lebe dein Leben oder stirb.' Ich bete für ihn." Brosnan zeigte sich zugleich hoffnungsvoll: "Er hat alle in dieser Familie auf die Probe gestellt, aber niemanden mehr als sich selbst. Er weiß, wie er da rauskommt - er will es aber nicht."

Christopher wirkte an zwei Bond-Filmen mit

Der 52-Jährige, der als Regieassistent in zwei von Brosnans Bond-Filmen arbeitete, fiel mit einigen Skandalen auf: 1997 wurde er wegen Trunkenheit am Steuer zu drei Monaten Haft verurteilt, im Jahr zuvor musste er deshalb bereits eine Geldstrafe zahlen. Nach einer Massenschlägerei im Londoner Nachtclub Browns erhielt er Hausverbot, zudem wurde er wegen Diebstahls in einem anderen Club verhaftet. Die Anklage wurde jedoch später fallen gelassen. 2005 wirkte er in der ersten Staffel von "Love Island" mit.

Pierce Brosnan hat Christopher trotz des Kontaktabbruchs nie vergessen. 2022 schloss er ihn in einem Vatertags-Posting mit ein: "Meine ewige Liebe gilt euch, meinen lieben Söhnen Paris, Dylan, Sean und Christopher. Vielen Dank für eure Liebe an diesem Vatertag."

Sohn von Brosnans erster Ehefrau

Christopher ist der leibliche Sohn von Pierces verstorbener erster Ehefrau, der australischen Schauspielerin Cassandra Harris (1948-1991), und ihrem Ex-Mann Dermot. Cassandra Harris brachte Christopher und Tochter Charlotte (1971-2013) mit in die Ehe mit Brosnan, die 1980 geschlossen wurde. Als der leibliche Vater der beiden 1986 verstarb, adoptierte der Schauspieler die Kinder. Charlotte starb tragischerweise im Alter von nur 41 Jahren an Eierstockkrebs - derselben Krankheit, die auch ihrer Mutter das Leben kostete.