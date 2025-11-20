Ein Jahr vor dem Kinostart von "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping" gibt ein Trailer erste Einblicke in das Prequel zur berühmten Filmreihe.
Gut ein Jahr vor dem Kinostart bekommen Fans endlich einen ersten ausführlichen Blick auf die neueste Verfilmung aus Suzanne Collins' erfolgreichem "Die Tribute von Panem"-Universum. Das Prequel "Sunrise on the Reaping" spielt 24 Jahre vor den Ereignissen der ursprünglichen Saga und führt zurück nach Panem - ausgerechnet am Morgen der Auslosung für die 50. Hungerspiele, besser bekannt als das zweite Quarter Quell, eines der brutalsten Kapitel der gesamten Spielgeschichte.