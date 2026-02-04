Innerhalb von nur zwei Jahren erhielt "Full House"-Star Dave Coulier zwei Krebsdiagnosen. Am Weltkrebstag verkündete der 66-Jährige nun die erlösende Nachricht: Beide Erkrankungen befinden sich in Remission.
Zwei Jahre lang kämpfte Dave Coulier (66) gegen den Krebs - und gewann. Der Schauspieler, den Millionen als liebenswerten Onkel Joey aus der Kultserie "Full House" kennen, verkündete am Weltkrebstag an diesem Mittwoch bei "Good Morning America" eine Nachricht, auf die er lange gewartet hatte: Sein Zungenkrebs befindet sich in Remission.