In einem Interview: George Clooney verrät erste Oceans 14-Details

George Clooney verrät erste Details zur lang erwarteten Fortsetzung der "Ocean's"-Reihe. Neben ihm kehren weitere Publikumslieblinge zurück - und der Plot dreht sich ausgerechnet ums Älterwerden.
Danny Ocean ist zurück - und er hat ein paar Wehwehchen mehr als früher. George Clooney (64) hat im Interview mit dem US-Branchenmagazin "Variety" erstmals Details zum lang ersehnten vierten Teil der "Ocean's"-Reihe ausgeplaudert. Dabei überrascht vor allem die Grundidee des Films: Es geht ums Älterwerden.