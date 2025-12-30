In einem Interview: George Clooney verrät erste Oceans 14-Details

George Clooney verrät erste Details zur lang erwarteten Fortsetzung der "Ocean's"-Reihe. Neben ihm kehren weitere Publikumslieblinge zurück - und der Plot dreht sich ausgerechnet ums Älterwerden.

Danny Ocean ist zurück - und er hat ein paar Wehwehchen mehr als früher. George Clooney (64) hat im Interview mit dem US-Branchenmagazin "Variety" erstmals Details zum lang ersehnten vierten Teil der "Ocean's"-Reihe ausgeplaudert. Dabei überrascht vor allem die Grundidee des Films: Es geht ums Älterwerden.

"Es war etwas an der Idee, dass wir zu alt sind, um das zu tun, was wir früher getan haben - aber immer noch schlau genug, um mit etwas davonzukommen, was mich angesprochen hat", erklärte der Schauspieler. Die Figuren hätten "an Tempo verloren" und müssten nun Wege finden, "mit ihren Einschränkungen umzugehen".

Original-Cast mit dabei

"Variety" berichtet zudem darüber, welche Stars aus dem Original-Cast zurückkehren werden: Brad Pitt (62), Matt Damon (55), Don Cheadle (61) und Julia Roberts (58) sind erneut mit von der Partie. Eine illustre Runde, die bereits 2001 in "Ocean's Eleven" für Furore sorgte.

Clooney hatte bereits zuvor angedeutet, dass die Stars zurückkehren werden. Auf die Frage, ob er sich auf ein Wiedersehen mit Brad Pitt vor der Kamera freue, antwortete Clooney laut "Variety" im Gespräch mit "E! News" im Oktober begeistert: "Ja, Brad, Matt und Don und Julia. Ich hatte gestern Abend ein Dinner mit Julia. Sie sind alle noch wirklich enge Freunde. Und so wäre die Chance, zusammenzuarbeiten, einfach großartig."

Als Inspiration für den neuen Film dient laut Clooney die Komödie "Die Rentner-Gang" (Originaltitel: "Going in Style") aus dem Jahr 1979 mit George Burns, Art Carney und Lee Strasberg. Dabei geht es um eine Gruppe von Senioren, die einen Überfall planen. "Ocean's 14" befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase. Aktuell läuft die Suche nach Drehorten, die Produktion soll im Oktober 2026 beginnen. David Leitch (50), der Regisseur hinter Erfolgen wie "The Fall Guy" und "Bullet Train", soll die Inszenierung des neuen Films übernehmen.

Parallel zu "Ocean's 14" entwickelt Warner Bros. auch ein Prequel zu "Ocean's Eleven". Darin sollen Bradley Cooper (50) und Margot Robbie (35) zu sehen sein. Regie führt Lee Isaac Chung (47).

"Ocean's Eleven" von Steven Soderbergh (62) kam im Jahr 2001 als Neuverfilmung des legendären Frank-Sinatra-Films "Frankie und seine Spießgesellen" aus dem Jahr 1960 in die Kinos. Darin raubt der charismatische Dieb Danny Ocean (Clooney) mit einem hochkarätigen Team (Pitt, Damon und Co.) ein Casino in Las Vegas aus.

Nach dem riesigen Erfolg der Neuauflage wurde rund drei Jahre später mit "Ocean's 12" ein weiterer Teil produziert, 2007 folgte dann als bisheriger Abschluss der Hauptreihe "Ocean's 13". 2018 produzierte Soderbergh dann noch "Ocean's 8", ein Ableger mit weiblicher Besetzung rund um Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna und Co.