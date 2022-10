In eigener Sache

Erschreckend gut: Über das Halloween-Wochende und bis zum 2. November können alle Leserinnen und Leser unsere News-App ohne Paywall nutzen.















All unseren App-Nutzern bieten wir anlässlich des Halloween-Wochenendes einen verlängerten Lese-Genuss ohne Paywall - bis einschließlich 2. November 2022 können Sie in unserer News-App alle Plus-Inhalte kostenlos lesen. Sie nutzen unsere App noch gar nicht? Kein Problem:

Das bietet die App

Die kostenlose StN News-App bietet Ihnen einen kompakten und schnellen Überblick über die Themenwelt bei den Stuttgart er Nachrichten. Was gibt es Neues aus dem Stadtleben? Welche Ereignisse aus der Region sind wichtig? Wie steht es um die baden-württembergischen Wirtschaftsriesen Daimler, Bosch & Co.? Mit der App sind sie immer am Puls der Zeit.

Auf der Startseite werden Ihnen auf den ersten Blick die Top-Themen aus Stuttgart und der Region angezeigt. Unser Nachrichtenticker liefert Ihnen zusätzlich rund um die Uhr die neuesten Meldungen auch über die Landesgrenzen hinaus. Besonders relevante Themen werden Ihnen per Push direkt auf Ihr Smartphone geschickt. Selbstverständlich können Sie dieses Angebot jederzeit wieder deaktivieren.

Unter StN Plus finden Sie wiederum die exklusive Berichterstattung unserer Redaktion. Ob hochwertig recherchierte Hintergrundberichte, einordnende Kommentare oder emotionale Lesegeschichte – hier werden Sie bestens informiert und unterhalten. Dieser Bereich ist den Plus-Abonnenten vorbehalten. Sie sind noch kein Kunde und haben Interesse? Hier können Sie ein Abo abschließen und somit künftig auf alle Inhalte zugreifen.

Mehr Service und Individualität

Unter „Meine StN“ können Sie auf Ihren individuellen Bereich zugreifen. Dort werden Ihnen Leseempfehlungen angeboten und Sie finden hier zuletzt gelesene Artikel sowie Artikel, die Sie mit „merken“ markiert haben.

Personalisierte Benutzeroberfläche

Passen Sie die Benutzeroberfläche an Ihre individuellen Vorlieben für die optimale Lesbarkeit an. Konfigurieren Sie die Schriftgröße und wählen Sie je nach Ihrer Präferenz den Hell- oder Dunkelmodus.

Artikel teilen und versenden

Sie wollen einen interessanten Artikel mit anderen teilen? Kein Problem! Leiten Sie den Beitrag mit einem Klick per WhatsApp, Facebook, Twitter, SMS oder E-Mail an Ihre Familie, Freunde und Bekannte weiter.

Verfügbar für Android und iOS

Die StN News-App steht für Smartphones und Tablets mit Android (ab Version 6.0; Google Play Store) und für iPhone und iPads mit iOS (ab Version 14.0; Apple App Store) zur Verfügung.

Benötigen Sie Hilfe? Vermissen Sie eine Funktion oder wünschen Sie sich eine Weiterentwicklung unserer StN News-App? Um Ihnen bestmöglich helfen zu können, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an: service@stuttgarter-nachrichten.de. Wir freuen uns über Ihr Feedback, denn damit unterstützen Sie uns bei der Weiterentwicklung unserer News-App.