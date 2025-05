In eigener Sache: Neue Leitung der Redaktion im Kreis Ludwigsburg

1 Karin Götz steigt zur Managing Editorin auf, in ihre Fußstapfen tritt Emanuel Hege. Foto: Simon Granville, Lichtgut

Die Gemeinschaftsredaktion Ludwigsburg von Stuttgarter Zeitung, Marbacher Zeitung und Kornwestheimer Zeitung wird künftig von Emanuel Hege geleitet.











Link kopiert



Kontinuität und Wandel – das gilt im Blick auf die Führung der Gemeinschaftsredaktion Ludwigsburg von Stuttgarter Zeitung, Marbacher Zeitung und Kornwestheimer Zeitung. Karin Götz, 55, die in den vergangenen vier Jahren erfolgreich an dieser Stelle gearbeitet hat, ist bei der Zeitungsgruppe Stuttgart (ZGS) zur Managing Editorin aufgestiegen. In dieser Funktion ist sie künftig zusammen mit Achim Wörner, 61, für alle regionalen Standorte der ZGS in der gesamten Region Stuttgart verantwortlich. Ihre Nachfolge in Ludwigsburg tritt Emanuel Hege, 33, an. Er ist seit August 2023 als Reporter für die Gemeinschaftsredaktion unterwegs – und hat in dieser Zeit entscheidende journalistische Akzente gesetzt und maßgebliche Projekte begleitet.