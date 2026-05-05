In eigenem Haus: „Massive Gewalteinwirkung“ – 93-Jähriger in Köln tot aufgefunden
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Die Polizei ermittelt nach dem Leichenfund. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Geschwister entdeckten ihren toten 93-jährigen Vater in seinem Einfamilienhaus. Die Polizei hat Hinweise auf massive Gewalteinwirkung sowie Diebstahl - und sucht Zeugen.

Ein 93-jähriger Mann ist in Köln mutmaßlich getötet und beraubt geworden. Die 60-jährige Tochter und der 65-jährige Sohn fanden den Mann am Sonntagnachmittag im Stadtteil Neubrück leblos in seinem Einfamilienhaus, wie die Polizei mitteilte. Eine Obduktion bestätigte inzwischen, dass der Mann infolge massiver Gewalteinwirkung gestorben ist.

 

Nach der bisherigen Spurenlage gehen die Ermittler davon aus, dass sich ein oder mehrere Täter zwischen Freitag und Sonntag Zutritt zu dem Haus verschafften. Dort griffen sie den Rentner an, durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei hat zur Aufklärung der Tat eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittler suchen nach Zeugen.

 