In eigenem Haus: „Massive Gewalteinwirkung“ – 93-Jähriger in Köln tot aufgefunden

Raketenalarm in Dubai Verona Pooth sagt Hamburg-Reise kurzfristig ab

Am Montag gab es wieder iranische Drohnen- und Raketenangriffe in den Vereinigten Arabischen Emiraten - und das hat auch Auswirkungen auf die OMR-Messe in Hamburg. Auf Verona Pooth, die aus Dubai anreisen wollte, müssen die Besucherinnen und Besucher verzichten.