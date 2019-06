1 Zwei kleine Kinder verloren am Freitagabend bei Unfällen ihr Leben. Foto: picture alliance /Friso Gentsch

Am Freitagabend kommt es in Düsseldorf und in einem Ort in Mecklenburg-Vorpommern zu zwei tragischen Unfällen mit kleinen Kindern. Eines stürzt aus dem Fenster, das andere ertrinkt im Gartenteich.

Düsseldorf/Kämmerich - Ein Kleinkind ist in Düsseldorf aus einem Fenster im vierten Stock gestürzt. Der 18 Monate alte Junge sei in der Klinik gestorben, teilte die Polizei am Samstag mit. Der WDR hatte zuvor berichtet.

Ersten Ermittlungen zufolge sei der Junge am Freitagabend mit seiner vierjährigen Schwester alleine in dem Zimmer gewesen, als er aus dem Fenster fiel, so der WDR. Die Polizei wollte das am Samstag zunächst nicht bestätigen. „Wir gehen von einem tragischen Unfallgeschehen aus“, so eine Sprecherin.

Junge ertrinkt in Gartenteich

Ein fünfjähriger Junge ist in einen Gartenteich in Mecklenburg-Vorpommern gefallen und trotz einer Reanimierung gestorben. Der Stiefvater fand das Kind am Freitagabend im Wasser auf dem Grundstück der Familie in Kämmerich und zog es heraus, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der Junge sei nicht mehr ansprechbar gewesen. Ein Notarzt habe ihn wiederbelebt. Der Junge wurde dann mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Rostock gebracht, wo er Samstagmittag starb. Das Kind sei kurz unbeaufsichtigt gewesen, als es zu dem Unglück kam, hieß es.