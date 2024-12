In Drogeriemarkt in Singen

Ein 12-Jähriger geht mit seinem Bruder einkaufen. Dann kommt es zum Streit mit einem unbekannten Mann.











Ein unbekannter Mann soll einen 12-Jährigen in einem Streit mit Anlauf in den Rücken getreten haben. Der 12-Jährige war am Samstagmittag mit seinem Bruder in einem Drogeriemarkt in Singen (Kreis Konstanz) einkaufen, wie die Polizei mitteilte.