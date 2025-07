In drei Monaten: Sean Diddy Combs : An diesem Tag verkündet der Richter das Strafmaß

1 Sean "Diddy" Combs sitzt in einem New Yorker Gefängnis. Foto: ddp/ZUMA

Sean "Diddy" Combs (55) wird sein Strafmaß am 3. Oktober erfahren. Dies wurde US-Medienberichten zufolge nun bestätigt. Eine New Yorker Jury hatte den 55-Jährigen vergangene Woche nach einem acht Wochen langen Prozess in zwei von fünf Anklagepunkten schuldig gesprochen, unter anderem wegen Nötigung von Frauen zur Prostitution. In den schwerwiegendsten Anklagepunkten - es gab den Vorwurf des Sexhandels sowie der organisierten Kriminalität gegen ihn - wurde er freigesprochen. Combs hatte alle Anschuldigungen in dem Prozess zurückgewiesen.