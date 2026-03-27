Die berühmteste Filmpreisverleihung der Welt verlässt ihr Zuhause. Die Oscars werden in wenigen Jahren umziehen, vorerst finden sie aber noch im Dolby Theatre in Hollywood statt.

Die Oscars ziehen um. Das hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences bekanntgegeben. Ab der 101. Oscarverleihung im Jahr 2029 findet die bedeutendste Filmpreisverleihung der Welt nicht mehr im Dolby Theatre in Hollywood statt, sondern im Peacock Theater in Downtown Los Angeles. Der Vertrag läuft bis 2039, wie mitgeteilt wird.

Damit verabschieden sich die Oscars nach mehr als zwei Jahrzehnten von ihrem Veranstaltungsort. Seit 2002 war das damals noch Kodak Theatre genannte Dolby Theatre der Austragungsort der Verleihung. Zuvor wurde die Preisverleihung unter anderem im Dorothy Chandler Pavilion und im Shrine Auditorium veranstaltet.

Mehr Platz, neues Ambiente

Das Peacock Theater bietet laut des Branchenmagazins "The Hollywood Reporter" mit rund 7.100 Sitzplätzen deutlich mehr Raum als das Dolby Theatre mit seinen etwa 3.400 Plätzen - ein nicht unwesentlicher Faktor für eine Veranstaltung dieser Größenordnung. Und auch der rote Teppich zieht zum Entertainmentkomplex L.A. Live um, zu dem das Peacock Theater gehört.

Der Umzug erfolgt im Rahmen einer Kooperation mit der Anschutz Entertainment Group (AEG). AEG wird laut einer Pressemitteilung die Stätte vor dem Einzug der Oscars grundlegend aufrüsten: unter anderem die Bühne, die Ton- und Lichtsysteme, die Foyers sowie Backstage-Bereiche sollen modernisiert werden. Zudem sollen gemeinsam mit der Academy spezifische Gestaltungselemente entwickelt werden, die auf die Bedürfnisse der Oscarverleihung zugeschnitten sind. Was damit genau gemeint ist, wird nicht ersichtlich.

Zeitgleich mit Debüt auf YouTube

Der Ortswechsel fällt mit einer weiteren großen Veränderung zusammen: Die Bühne im Dolby Theatre schafft es vorerst nicht mit den Oscars ins Streaming-Zeitalter. 2029 werden die Academy Awards erstmals exklusiv auf YouTube übertragen - ein Deal, den die Academy bereits Ende vergangenen Jahres verkündet hat.