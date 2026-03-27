Die berühmteste Filmpreisverleihung der Welt verlässt ihr Zuhause. Die Oscars werden in wenigen Jahren umziehen, vorerst finden sie aber noch im Dolby Theatre in Hollywood statt.
Die Oscars ziehen um. Das hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences bekanntgegeben. Ab der 101. Oscarverleihung im Jahr 2029 findet die bedeutendste Filmpreisverleihung der Welt nicht mehr im Dolby Theatre in Hollywood statt, sondern im Peacock Theater in Downtown Los Angeles. Der Vertrag läuft bis 2039, wie mitgeteilt wird.