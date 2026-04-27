König Willem-Alexander hat seinen 59. Geburtstag in Dokkum gefeiert. Beim Königstag in Friesland griff der Monarch zu den Schlittschuhen. Auch Ehefrau Máxima und die Töchter waren bei dem ereignisreichen Besuch dabei.

König Willem-Alexander (59) hat den niederländischen Königstag am Montag im friesischen Dokkum mit einem nostalgischen Auftritt auf dem Eis begangen. Wie "De Telegraaf" und das "Algemeen Dagblad" meldeten, schnallte sich der Monarch, der an diesem Montag seinen Geburtstag feiert, auf der Kunsteisbahn die Schlittschuhe an und drehte mehrere Runden - ein bewusst gewählter Verweis auf seine Teilnahme an dem Eisschnelllauf-Rennen Elfstedentocht vor 40 Jahren. Auch Königin Máxima (54) und Prinzessin Ariane (19) wagten sich aufs Eis. Kronprinzessin Amalia (22) sowie die Prinzessin Alexia (20) waren beim Königstag ebenso vor Ort.

Für die Schlittschuh-Einlage trug Willem-Alexander eine Jacke, die jener von 1986 nachempfunden war. Damals hatte der heutige König als Kronprinz unter dem Pseudonym W.A. van Buren an der vierzehnten Auflage des legendären Eislauf-Marathons über elf friesische Städte teilgenommen. Pflichtbewusst ließ er sich auch in Dokkum den Stempel auf der königlichen Stempelkarte abholen - jener Karte, die der Familie bei der Ankunft überreicht worden war und an mehreren Stationen entlang der Route abgestempelt wurde, um symbolisch die Ziellinie zu erreichen. Beim Aufs-Eis-Gehen halfen unter anderem die Eisschnellläuferin Marijke Groenewoud sowie die Brüder Jens und Melle van 't Wout.

Kleidung in den Farben Dokkums

Bereits beim Eintreffen der königlichen Familie hatte die Garderobe für Aufmerksamkeit gesorgt. Wie das "Algemeen Dagblad" unter Berufung auf die Royal-Expertin Josine Droogendijk berichtete, waren die Outfits der Royals exakt auf die Stadtflagge von Dokkum abgestimmt - Blau, Weiß, Rot und Gelb. Willem-Alexander erschien in einem klassisch geschnittenen blauen Anzug mit passender Krawatte, Máxima in einem senfgelben Kleid des belgischen Labels Natan, kombiniert mit einem hellbraunen Hut. Prinzessin Ariane kleidete sich in Weiß, Amalia und Alexia trugen Rot. Droogendijk wertete die Farbwahl als bewussten Gruß an die gastgebende Stadt.

Empfangen wurde die königliche Familie von Bürgermeister Johannes Kramer der Gemeinde Noardeast-Fryslân sowie vom Königlichen Kommissar Arno Brok. In seiner Begrüßungsansprache erinnerte Kramer den Monarchen an dessen Besuch vor vier Jahrzehnten und gratulierte ihm zum 59. Geburtstag. Nach der Rede wurde die friesische Nationalhymne von der Sängerin Elske DeWall vorgetragen.

Auf der Route durch die Altstadt erwarteten die Royals zahlreiche typisch friesische Aktivitäten. Wie das "Algemeen Dagblad" auflistete, versuchten sich die Familienmitglieder unter anderem an Muurkaatsen oder Korfball und sahen eine Akrobatik-Vorführung. Königin Máxima backte friesische Kekse, die Prinzessinnen Amalia, Alexia und Ariane fotografierten mit einer Polaroid-Kamera.

Bei einem Quiz rund um Friesland, friesischen Stolz und die friesische Sprache musste das Familienoberhaupt eine Niederlage einstecken: Bei der Schlussfrage sollten die Teamkapitäne Willem-Alexander, Máxima und Amalia einen Satz auf Friesisch aussprechen - Amalia gelang dies am besten.

Glückwünsche aus London

Glückwünsche zum Königstag kamen auch aus dem Vereinigten Königreich. Die britische Botschaft in Den Haag teilte auf der Plattform X mit, König Charles III. (77) habe Willem-Alexander eine Nachricht zukommen lassen und ihm sowie dem niederländischen Volk einen schönen Königstag gewünscht.