König Willem-Alexander hat seinen 59. Geburtstag in Dokkum gefeiert. Beim Königstag in Friesland griff der Monarch zu den Schlittschuhen. Auch Ehefrau Máxima und die Töchter waren bei dem ereignisreichen Besuch dabei.
König Willem-Alexander (59) hat den niederländischen Königstag am Montag im friesischen Dokkum mit einem nostalgischen Auftritt auf dem Eis begangen. Wie "De Telegraaf" und das "Algemeen Dagblad" meldeten, schnallte sich der Monarch, der an diesem Montag seinen Geburtstag feiert, auf der Kunsteisbahn die Schlittschuhe an und drehte mehrere Runden - ein bewusst gewählter Verweis auf seine Teilnahme an dem Eisschnelllauf-Rennen Elfstedentocht vor 40 Jahren. Auch Königin Máxima (54) und Prinzessin Ariane (19) wagten sich aufs Eis. Kronprinzessin Amalia (22) sowie die Prinzessin Alexia (20) waren beim Königstag ebenso vor Ort.