1 Handschellen: Sie klickten am Dienstagmittag in Ditzingen-Hirschlanden. Foto: Peter Kneffel/dpa

Eine 32-Jährige befindet sich im Ditzinger Teilort Hirschlanden in einem psychischen Ausnahmezustand. Am Ende wird sie von der Polizei festgenommen.











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Mit einer renitenten 32-Jährigen hatten es am Dienstag gegen 12.45 Uhr Polizeibeamtinnen und -beamte im Ditzinger Teilort Hirschlanden zu tun. Die Frau, die sich laut Polizeibericht mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte, soll ziellos herumgelaufen sein. Vorbeifahrende Autofahrer habe sie ohne erkennbaren Grund angehalten, zudem soll sie versucht haben, die Fahrzeugtür eines geparkten Audi zu öffnen.