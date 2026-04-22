In Ditzinger Teilort: Gegen Auto getreten und Einsatzkräfte beleidigt: Frau rastet in Hirschlanden aus
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Handschellen: Sie klickten am Dienstagmittag in Ditzingen-Hirschlanden. Foto: Peter Kneffel/dpa

Eine 32-Jährige befindet sich im Ditzinger Teilort Hirschlanden in einem psychischen Ausnahmezustand. Am Ende wird sie von der Polizei festgenommen.

Mit einer renitenten 32-Jährigen hatten es am Dienstag gegen 12.45 Uhr Polizeibeamtinnen und -beamte im Ditzinger Teilort Hirschlanden zu tun. Die Frau, die sich laut Polizeibericht mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte, soll ziellos herumgelaufen sein. Vorbeifahrende Autofahrer habe sie ohne erkennbaren Grund angehalten, zudem soll sie versucht haben, die Fahrzeugtür eines geparkten Audi zu öffnen.

 

Schließlich soll die 32-Jährige wiederholt gegen den geparkten Wagen getreten und so einen Schaden von rund 500 Euro verursacht haben. Nach Eintreffen der Polizei in der Hohe Straße wurde die Frau vorläufig festgenommen, wobei sie den Angaben zufolge Widerstand leistete und die Einsatzkräfte beleidigte.

Die 32-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie erwartet nun Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

 