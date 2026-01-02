In die Nähe von München: Bushido und seine Familie ziehen nach Bayern

Noch vor wenigen Wochen wurde von einer Krise in der Ehe von Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) berichtet. Doch jetzt steht ein gemeinsamer Umzug für den Rapper und ihre große Familie bevor. Die Ferchichis beziehen eine Villa in Bayern. "Wir sind auf dem Weg nach München. Haben jetzt gleich Schlüsselübergabe. Unser neues Zuhause ist ein Traum, können es kaum erwarten", schreibt Anna-Maria in einer Story bei Instagram.

Bushido und Anna-Maria Ferchichi zeigen ihre Villa In einem eigenen Beitrag zeigt das Paar auch die neue Bleibe - eine luxuriöse Villa in Münchens Nobelvorort Grünwald. "Wir haben uns entschieden, zwei Zuhause zu haben und zwischen ihnen zu pendeln", erklärt Anna-Maria Ferchichi dazu in dem gemeinsamen Post. Zwar sei Dubai "wundervoll" und das Paar habe "dort großartige Freunde", die beiden hätten jedoch "gemerkt, wie sehr uns auch Deutschland fehlt, vor allem unsere Familie, die Natur und dieses besondere Gefühl von Zuhause".

Daher haben sie sich dazu entschieden, künftig "wieder mehr Zeit in Deutschland" zu verbringen. "Wir hoffen sehr, dass München und Grünwald uns gut aufnehmen und lassen alles ganz entspannt auf uns zukommen."

Kurz nach den Ehe-Turbulenzen

Der Umzug nach Grünwald dürfte für viele überraschend kommen. Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass die Ehe von Bushido und seiner Anna-Maria in einer Krise steckt. Im November 2025 hatte sie auf Instagram berichtet, dass das Paar zuletzt getrennt voneinander lebte und die Ehe "in eine schwierige Phase geraten" sei. Demzufolge hatten sie sich in beiderseitigem Einvernehmen entschlossen, "etwas Abstand zu nehmen, um wieder klarer zu sehen".

Im Pärchen-Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" (bei RTL+) enthüllte er später, dass er Anfang September das gemeinsame Haus verlassen habe. Die neue Villa beziehen sie aber offenbar gemeinsam.