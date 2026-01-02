In die Nähe von München: Bushido und seine Familie ziehen nach Bayern

Erst Eheprobleme, dann eine neue Luxusbleibe: Bushido und Anna-Maria Ferchichi ziehen in eine Villa im Münchner Nobelvorort Grünwald.
Noch vor wenigen Wochen wurde von einer Krise in der Ehe von Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) berichtet. Doch jetzt steht ein gemeinsamer Umzug für den Rapper und ihre große Familie bevor. Die Ferchichis beziehen eine Villa in Bayern. "Wir sind auf dem Weg nach München. Haben jetzt gleich Schlüsselübergabe. Unser neues Zuhause ist ein Traum, können es kaum erwarten", schreibt Anna-Maria in einer Story bei Instagram.