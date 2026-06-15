In Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof: Schlagerstar Beatrice Egli feiert besonderes Schauspiel-Debüt

Für ihren Gesang ist Beatrice Egli längst bekannt. Nun will sich die Schweizerin auch als Schauspielerin beweisen. Für "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" schlüpft sie in ihre erste fiktionale Rolle.
Ihre Talente als Sängerin, Moderatorin und Entertainerin hat Beatrice Egli (37) bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Aber wie ist es um ihr schauspielerisches Können bestellt, wenn sie nicht sich selbst verkörpert? Das wird die Schweizerin bald in mehreren Folgen der Sat.1- und Joyn-Serie "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" zeigen.