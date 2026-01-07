In deutschen Praxen: Mehr Schutz für Ärzte – Strafen bei Angriffen sollen steigen

Medizinerinnen und Mediziner berichten von regelmäßigen Übergriffen im Job. Meist seien es Patienten, die angreifen. Die Bundesregierung will mögliche Strafen erhöhen.
Berlin - Die deutsche Ärzteschaft beklagt regelmäßige Fälle von Übergriffen gegen Medizinerinnen und Mediziner. Nach einer Leser-Umfrage des "Deutschen Ärzteblatts" werden Ärztinnen und Ärzte immer wieder bedrängt oder angegriffen. Bundesärztekammer-Präsident Klaus Reinhardt sagte der Deutschen Presse-Agentur dazu: "Wer Helferinnen und Helfer angreift, zerstört das Vertrauensverhältnis, auf dem medizinische Versorgung beruht, und gefährdet damit die Funktionsfähigkeit unseres Gesundheitswesens."