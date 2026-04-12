In dessen Anwesen in Montecito: Prinz Harry und Herzogin Meghan feiern mit Netflix-Chef Ted Sarandos

Für Netflix haben Prinz Harry und Herzogin Meghan schon einige Projekte realisiert. Aktuell produzieren sie eine Polo-Dramaserie. Wie gut sie sich mit Chef Ted Sarandos verstehen, war nun bei einer Veranstaltung in dessen Montecito-Anwesen zu sehen.
Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben einen glamourösen Abend auf der Party von Netflix-Chef Ted Sarandos in Montecito verbracht. An der Veranstaltung in dessen Villa nahmen auch weitere bekannte Persönlichkeiten wie Justin Trudeau, Katy Perry und Carey Mulligan teil.