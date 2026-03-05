In der "Late Show With Stephen Colbert" erlebt Jake Gyllenhaal eine unerwartete Überraschung: Schwester Maggie hatte ihm heimlich eine Botschaft unter dem Sitzkissen hinterlassen - und damit ein jahrelanges Geschwister-Ritual fortgeführt.

Als Jake Gyllenhaal (45) in der "Late Show With Stephen Colbert" auf seinen Sessel Platz nahm, wartete dort bereits eine Überraschung auf ihn: Unter dem Sitzkissen hatte seine ältere Schwester Maggie (48), die einen Abend zuvor in derselben Sendung zu Gast gewesen war, heimlich einen Zettel versteckt. "Du bist ein Biest", lautete ihre Botschaft.

Wie der Schauspieler dem Publikum erklärte, steckt dahinter ein Geschwister-Ritual. Als Maggie Gyllenhaal vor einer Weile ein Stück am Broadway gespielt und dabei eine schwierige Phase durchlebte hatte, besuchte ihr Bruder sie kurz vor der Eröffnungsnacht in der Garderobe - und schrieb genau diese drei Worte auf ihren Spiegel. "Es war eine tolle Erfahrung für sie, aber sie machte auch gerade einiges durch", erinnerte er sich. Seitdem haben die Geschwister die Botschaft gegenseitig auf Spiegel geschrieben, wann immer es für den anderen wichtig war.

Geschwisterliebe bei den Gyllenhaals

Dabei ginge es in dem neuen Film der Regisseurin genau um dieses Thema: Die innere Stärke in anderen zu sehen und sie gemeinsam zu erleben.

Bei besagtem Film handelt es sich um "The Bride! - Es lebe die Braut", ein an "Frankenstein" angelehntes Horror-Musical. Maggie Gyllenhaal hat ihren Bruder Jake in einer der Hauptrollen besetzt, neben ihm spielen Jessie Buckley, Christian Bale und Penélope Cruz. Seit dem 5. März läuft der Film in deutschen Kinos.

Dass Maggie ausgerechnet ihren Bruder für die Rolle vor die Kamera geholt hat, ist natürlich kein Zufall. "Wir waren nie entfremdet, aber wir waren nie so nah wie jetzt", verriet sie der "New York Times" im Februar. "Ich glaube, wir interagieren wirklich miteinander - vielleicht seit den letzten fünf Jahren, auch wenn es immer mehr wird, sogar jeden Tag."

Dass das Verhältnis früher anders war, gab die 48-Jährige im selben Podcast ebenso offen zu. Als Jake mit "Donnie Darko" 2001 quasi über Nacht zum Filmstar wurde, habe sie Neidgefühle gespürt. "Es gibt absolut genug für alle. Aber ich glaube, das war mir anfangs nicht bewusst, als ich jung war und Jake sofort ein Filmstar wurde", so Gyllenhaal. Maggie selbst feierte ihren Durchbruch ein Jahr später mit der Erotik-Komödie "Secretary". "Wir sind eigentlich zu hundert Prozent im selben Team", habe sie später erkannt.