In der "Late Show With Stephen Colbert" erlebt Jake Gyllenhaal eine unerwartete Überraschung: Schwester Maggie hatte ihm heimlich eine Botschaft unter dem Sitzkissen hinterlassen - und damit ein jahrelanges Geschwister-Ritual fortgeführt.
Als Jake Gyllenhaal (45) in der "Late Show With Stephen Colbert" auf seinen Sessel Platz nahm, wartete dort bereits eine Überraschung auf ihn: Unter dem Sitzkissen hatte seine ältere Schwester Maggie (48), die einen Abend zuvor in derselben Sendung zu Gast gewesen war, heimlich einen Zettel versteckt. "Du bist ein Biest", lautete ihre Botschaft.