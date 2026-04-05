Nach turbulenten Wochen zeigen die britischen Royals zum Osterfest Einheit. Auch Prinzessin Kate begleitet ihren Ehemann William nach zweijähriger Pause zum traditionellen Gottesdienst.

Die britische Königsfamilie hat am Ostersonntag Zusammenhalt demonstriert. Viele der Mitglieder aus dem engeren Familienkreise fanden sich zu einem traditionellen Gottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle von Schloss Windsor zusammen. Auch Prinzessin Kate (44), die Ehefrau von Thronfolger William (43), war zugegen. Für sie war es ein kleines Comeback, hatte sie doch aufgrund einer Krebserkrankung in den beiden vergangenen Jahren nicht an dem Familien-Event teilgenommen.

Entsprechend begeistert wurde ihr Auftritt daher auch von anwesenden Schaulustigen wahrgenommen. Als Kate und William gemeinsam ihre Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (8) zur Kapelle führten, sei Jubel zu vernehmen gewesen, wie unter anderem die britische Rundfunkanstalt BBC berichtet. Charlotte soll den Royal-Fans zugewunken haben.

Die Royals wünschen frohe Ostern

Natürlich waren auch König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) dabei. Dessen Schwester Prinzessin Anne (75) kam in Begleitung ihre Ehemannes Sir Timothy Laurence (71). Zu den weiteren Besucherinnen und Besuchern zählten auch Charles' jüngerer Bruder Prinz Edward (62) und dessen Familie.

Die königliche Familie wünscht unterdessen allen Menschen christlichen Glaubens ein frohes Osterfest. "Wir wünschen allen Christen, die heute in Großbritannien, im Commonwealth und auf der ganzen Welt Ostern feiern, einen frohen Ostersonntag", heißt es in einem Beitrag auf dem offiziellen Account der britischen Royals bei Instagram.

Andrew ist nicht mehr dabei

Wie wohl zu erwarten war, wurde am Sonntag auf einen Auftritt von Andrew Mountbatten-Windsor (66), der aufgrund seiner Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) in den vergangenen Monaten wieder vermehrt in den Schlagzeilen war, verzichtet. Auch dessen Ex-Frau Sarah Ferguson (66) und die gemeinsamen Töchter Beatrice (37) sowie Eugenie (36) waren nicht anwesend.

Im vergangenen Jahr hatte Andrew den Rest der Familie noch zum Ostergottesdienst begleitet. Seither wurde ihm unter anderem der Prinzentitel entzogen und es laufen Untersuchungen wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch gegen ihn. An seinem 66. Geburtstag im Februar war er vorübergehend für mehrere Stunden festgenommen worden. Der König betonte damals in einer Mitteilung, dass das Gesetz seinen Lauf nehmen müsse und die Krone den Ermittlern ihre "volle und aufrichtige Unterstützung und Kooperation" zusichere.