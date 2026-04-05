Nach turbulenten Wochen zeigen die britischen Royals zum Osterfest Einheit. Auch Prinzessin Kate begleitet ihren Ehemann William nach zweijähriger Pause zum traditionellen Gottesdienst.
Die britische Königsfamilie hat am Ostersonntag Zusammenhalt demonstriert. Viele der Mitglieder aus dem engeren Familienkreise fanden sich zu einem traditionellen Gottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle von Schloss Windsor zusammen. Auch Prinzessin Kate (44), die Ehefrau von Thronfolger William (43), war zugegen. Für sie war es ein kleines Comeback, hatte sie doch aufgrund einer Krebserkrankung in den beiden vergangenen Jahren nicht an dem Familien-Event teilgenommen.