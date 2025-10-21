Anja und Bruno Rauh, bekannt als Kultpaar aus der RTL-Show "Bauer sucht Frau", waren bei Horst Lichter und "Bares für Rares" zu Gast. Mit einem beschädigten Stiefelknecht ihres Opas rechneten sie mit 35 Euro. Am Ende gab's stolze 150 Euro...

Horst Lichter (63) braucht nicht lange, um die beiden Verkäufer zu erkennen. Anja (56) und Bruno Rauh (63) kennen sich im Fernsehen aus - und zwar vor allem bei der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau". Das entging offenbar auch nicht dem "Bares für Rares"-Moderator. 2007 lernten sich der oberfränkische Landwirt und die Rheinländerin dort in der dritten Staffel kennen, 2009 folgte die Hochzeit. "Dat is schön", freut sich Lichter über die immer noch anhaltende Liebe der beiden.

Das Ehepaar hatte in der beliebten ZDF-Trödelshow als Verkaufsobjekt einen Stiefelknecht aus Gusseisen im Gepäck. Das gute Stück stammt von Anjas Opa, der Schuster war. Auf Instagram hatten die beiden bereits vorab von ihrem "Abenteuer" bei der ZDF-Trödelshow geschwärmt. "'Bares für Rares' ist eine unserer Lieblingssendungen", schrieben sie. Lange hätten sie nach einem passenden Objekt gesucht - nun sei es gefunden.

Experte entdeckt erheblichen Schaden

Experte Detlev Kümmel (57) nahm das Stück zunächst genauer unter die Lupe und stellt fest: "Da fehlt was." Ein etwa zehn Zentimeter langes Stück war abgebrochen. Seine Expertise fiel entsprechend bescheiden aus: nur rund 35 Euro. Anja zeigte sich jedoch pragmatisch: "Das würde beim Eisessen mit der Familie für zwei Kugeln für jeden reichen." Doch im Händlerraum entwickelte sich die Sache dann doch ganz anders.

Händler Jan Čížek (49) war sofort begeistert und demonstrierte gleich, wie der Stiefelknecht funktioniert. Nach der Expertise fragte ohnehin niemand. Wolfgang "Waldi" Lehnertz (58) stieg natürlich erstmal mit seinen obligatorischen 80 Euro ein - mehr als das Doppelte der Schätzung. Čížek und auch Liza Kielon (30) mischten ebenfalls mit. Das Bauernpaar zeigte sich dabei extrem gelassen: Seelenruhig ließen Anja und Bruno die Händler sich überbieten und den Preis in die Höhe treiben.

Am Ende machte Čížek das Rennen mit einem Gebot von satten 150 Euro. Liza hätte den Stiefelknecht ebenfalls gerne gehabt. "Du kannst ihn mir gleich für 200 abkaufen", scherzte Čížek nach dem erfolgreichen Deal. Gut lachen haben auf jeden Fall Anja und Bruno. Mit dem Vierfachen der Expertise haben sie deutlich mehr abgesahnt als erwartet. "Heute haben wir den ganzen Tag ein Lächeln auf dem Gesicht", strahlte das Paar anschließend.