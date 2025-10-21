Anja und Bruno Rauh, bekannt als Kultpaar aus der RTL-Show "Bauer sucht Frau", waren bei Horst Lichter und "Bares für Rares" zu Gast. Mit einem beschädigten Stiefelknecht ihres Opas rechneten sie mit 35 Euro. Am Ende gab's stolze 150 Euro...
Horst Lichter (63) braucht nicht lange, um die beiden Verkäufer zu erkennen. Anja (56) und Bruno Rauh (63) kennen sich im Fernsehen aus - und zwar vor allem bei der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau". Das entging offenbar auch nicht dem "Bares für Rares"-Moderator. 2007 lernten sich der oberfränkische Landwirt und die Rheinländerin dort in der dritten Staffel kennen, 2009 folgte die Hochzeit. "Dat is schön", freut sich Lichter über die immer noch anhaltende Liebe der beiden.