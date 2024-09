In der Schuldenfalle: Schuldnerin: „Die Anonymen Schuldner haben mein Leben gerettet.“

1 Kann ein Grund für Überschuldung sein: Kaufsucht. Foto: The Strange Binder - stock.adobe.com

Fünfeinhalb Millionen Menschen waren 2023 in Deutschland verschuldet. Die Gründe sind vielfältig. Bei Annegret Berger ist es ihre Kaufsucht, mit der sie ein Leben lang kämpft. Eine sehr persönliche Geschichte übers Schuldenmachen.











Zum ersten Mal hat Annegret Berger Probleme mit Geld, als sie fürs Studium von zuhause auszieht. Jeden Monat bekommt sie Geld von ihrer Mutter, arbeitet nebenher ein wenig, außerdem hat sie ein Erbe. Trotzdem gerät sie ins Minus, als sie in den Zwanzigern ist. Sie gibt ihr Geld für Schallplatten, Bücher, Kleidung aus – „für alles, was ich wollte“, sagt sie. Doch sie übertreibt, kauft immer mehr. Mit dem Konsum will sie ein Loch stopfen, das sich so nicht stopfen lässt. „Das machen sicherlich viele so“, sagt sie. Bei ihr geht es so lange weiter, bis sie ihre Miete nicht mehr bezahlen kann.