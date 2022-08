In der S5 bei Kornwestheim

1 Sowohl eine 62-Jährige als auch ein 14-Jähriger wurden von drei jungen Männern geschlagen und getreten. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die 62-jährige Frau und der 14-jährige Junge hatten sich zuvor bei den drei Angreifern über zu laute Musik beschwert. Mehrere Mitreisende alarmieren die Polizei.















Link kopiert

Weil sie sich bei drei jungen Männern beschwerte, dass diese zu laut Musik hören, ist eine 62-jährige Frau nach Angaben des Polizeipräsidiums Ludwigsburg von dem Trio „umgehend körperlich attackiert und getreten“ worden. Der Fall ereignete sich am Montag um 22.48 Uhr in der S5 vor Kornwestheim in Richtung Stuttgart. Die Männer zwischen 23 und 26 Jahren sollen zudem einen 14-Jährigen getreten haben, der die Musiklautstärke ebenfalls beanstandet hatte. Sein 17-jähriger Bruder verteidigte ihn und schlug wohl mit dem Handy auf den Hinterkopf des 26-jährigen Angreifers, der eine Platzwunde erlitt. Auch zwischen den Männern und dem 17-jährigen kam es dadurch zur Schlägerei.

Prügelei auch noch auf dem Bahnsteig

Mitreisende verständigten die Polizei. Die trennte am Bahnhof Kornwestheim die Beteiligten voneinander, die sich auch noch am Bahnsteig prügelten. Die Brüder und der 26-jährige Beschuldigte kamen zur Versorgung ins Krankenhaus. Laut Bundespolizei wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die drei Männer und wegen der Verletzung des 26-Jährigen durch den 17-Jährigen ermittelt.