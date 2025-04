In der S-Bahn bei Waiblingen: Fahrgast mit Faust ins Gesicht geschlagen

1 Beamte der Bundespolizei trafen den mutmaßlichen Täter noch am Bahnhof in Waiblingen an (Symbolfoto). Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 43-jähriger Fahrgast der S-Bahnlinie 2 hat am Mittwoch einem 20-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Letzterer war einer Frau zu Hilfe gekommen, die von dem mutmaßlichen Täter angepöbelt worden war.











In einer S-Bahn der Linie 2 ist es am Mittwochnachmittag zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Laut der Polizei schlug ein 43-Jähriger in der Bahn Richtung Filderstadt einem 20-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Beim Halt der S-Bahn in Waiblingen hätten sich die Streitigkeiten in die Unterführung des Bahnhofs verlagert.