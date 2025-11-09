"The Masked Singer" ist am Samstagabend in die zwölfte Staffel gestartet und bringt ProSieben erfreuliche Quoten. In der relevanten Zielgruppe hat sich die Gesangsshow mit den aufwendig gestalteten Kostümen im Vorjahresvergleich verbessert - und holte den Primetime-Sieg.

Beim Auftakt der zwölften Staffel von "The Masked Singer" ist zwar der Smiley direkt rausgeflogen, bei den Quoten bleibt die Freude allerdings groß. ProSieben vermeldet einen Primetime-Sieg in der relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen am Samstagabend.

Quoten-Sieg bei junger Zielgruppe ProSieben freut sich über einen Marktanteil von 12,6 Prozent in der Senderzielgruppe. Dies sei ein Plus von 4,2 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahresauftakt. Insgesamt verfolgten nach Angaben des Senders 3,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die neue Ausgabe der Gesangsshow (Nettoreichweite ab 3 Jahren).

Die ProSieben-Show zog somit nach offiziellen Zahlen der AFG Videoforschung auch an der ZDF-Sendung "Der Quiz-Champion" vorbei, die in der relevanten Zielgruppe auf einen Marktanteil von 10,7 Prozent kommt. Die singenden Promis unter aufwendig gestalteten Masken lassen auch "Harry Potter und der Gefangene von Askaban", der bei Sat.1 auf dem Programm stand und beim jungen Publikum 10,5 Prozent Marktanteil erreichte, hinter sich.

Barbara Becker fliegt bei "The Masked Singer" raus

Beim Gesamtpublikum kam "The Masked Singer" hingegen auf einen Marktanteil von 6,6 Prozent. Hier geht der Sieg an den ARD-Krimi "Hagen Benz - Das Böse in dir", gefolgt von "Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner im ZDF.

Gleich in der ersten Folge von "The Masked Singer" war für eine Teilnehmerin Schluss: Designerin Barbara Becker (59) verbarg sich hinter dem Smiley. Das Lachen hat die Ex-Frau von Tennislegende Boris Becker (57) aber nicht verloren. "Am meisten Spaß hat mir gemacht, dass ich eine Maske hatte, die die ganze Zeit gelacht hat", sagte sie nach ihrer Enthüllung. Darin erkenne sich die 59-Jährige wieder: "Ich laufe mit einem Lachen durch die Welt."