"The Masked Singer" ist am Samstagabend in die zwölfte Staffel gestartet und bringt ProSieben erfreuliche Quoten. In der relevanten Zielgruppe hat sich die Gesangsshow mit den aufwendig gestalteten Kostümen im Vorjahresvergleich verbessert - und holte den Primetime-Sieg.
Beim Auftakt der zwölften Staffel von "The Masked Singer" ist zwar der Smiley direkt rausgeflogen, bei den Quoten bleibt die Freude allerdings groß. ProSieben vermeldet einen Primetime-Sieg in der relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen am Samstagabend.