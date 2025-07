In der neuen Folge von Die Pochers!: Ex-Verlobte Sandy Meyer-Wölden reagiert auf Boris Beckers Baby-News

Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (42) hat sich zu den Baby-News ihres Ex-Verlobten Boris Becker (57) geäußert. Die Tennislegende verkündete vor Kurzem, dass er und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. In der neusten Folge ihres Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" (exklusiv bei Podimo), den sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Oliver Pocher (47) hat, reagiert die Unternehmerin nun gewohnt sarkastisch auf die Neuigkeiten.

Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher gratulieren gewohnt sarkastisch

"Ich finde es schön, dass wir ihm jetzt ganz offiziell in unserem Podcast gratulieren können - zu Kind Nummer fünf. Wir haben Gleichstand", leitet Meyer-Wölden das Thema zunächst versöhnlich in der neuen Episode ein. Die 42-Jährige, die im Jahr 2008 nur wenige Monate mit Becker liiert und sogar verlobt war, kann sich dann aber einen Seitenhieb nicht verkneifen: "Also offiziell hat er dann fünf."

Pocher legt in gewohnter Manier noch einen drauf: "Er hat es geschafft, nochmal seine Fruchtbarkeit zu demonstrieren." Auch dass Becker Zwillinge bekommen könnte, wollen Pocher und Meyer-Wölden nicht ausschließen. "Man weiß ja nicht, was aus einem hängenden Sack noch so rauskommt", so der 47-Jährige provokant.

Einen Namen für das ungeborene Kind habe Pocher offenbar auch schon. "Bei der finanziellen Situation von Boris Becker wäre doch Jimi Blue der passende Name, oder nicht?", witzelt der Comedian und spielt damit auf die vermeintliche finanzielle Lage Beckers sowie auf den Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) an. Letzterer sitzt derzeit wegen einer offenen Hotelrechnung von angeblich über 14.000 Euro in Haft. Becker selbst verbrachte wegen Insolvenzdelikten insgesamt acht Monate im Gefängnis.

Ex-Frau Lilly Becker findet versöhnlichere Worte

Beckers Ex-Frau Lilly Becker (49), mit der er Sohn Amadeus (15) hat, zeigte sich deutlich versöhnlicher. "Ich finde das schön. Er hat es auch verdient. Ein bisschen Ruhe", sagte Lilly Becker gegenüber RTL beim Reitturnier CHIO in Aachen. Einen Seitenhieb konnte sie sich dennoch nicht verkneifen: Sie habe von den Neuigkeiten nicht von Becker selbst erfahren, sondern wie alle anderen durch seine öffentliche Bekanntmachung - ebenso wie ihr gemeinsamer Sohn. "Daran haben wir uns mittlerweile aber gewöhnt", gibt die 49-Jährige zu.

Boris Becker wird zum fünften Mal Vater

Dass Boris Becker sein fünftes Kind erwartet, hatte er mit einem Instagram-Post verkündet: Es sei "ein kleines Wunder auf dem Weg", schrieb er zu Video-Aufnahmen seiner schwangeren Frau. Im Podcast "Becker Petkovic" spekulierte er zudem, dass das Kind im Dezember beziehungsweise an Weihnachten geboren wird. Lilian de Carvalho Monteiro, mit der er seit September vergangenen Jahres verheiratet ist, ist demnach im vierten Monat schwanger.

Für Boris Becker ist es das fünfte Kind. Aus seiner ersten Ehe mit Barbara Becker (58) hat er die Söhne Noah (31) und Elias (25). Aus einer Liaison mit Angela Ermakova (57) stammt Tochter Anna (25). Mit Lilly Becker hat er den gemeinsamen Sohn Amadeus, der 2010 geboren wurde.