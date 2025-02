In der NBA und NHL: Nach Trumps Strafzöllen: Kanadische Fans buhen bei US-Hymne

In den kanadischen Arenen der großen nordamerikanischen Sport-Profiligen ist seit dem Wochenende das angespannte politische Verhältnis mit den USA spürbar. Nach den von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzöllen unter anderem gegen Kanada wurde die obligatorisch vor den Spielen der heimischen Teams gegen Mannschaften aus dem Nachbarstaat gesungene US-Hymne von vielen Fans ausgebuht.

Buh-Rufe waren in der Nacht etwa in Toronto bei der Basketball-Partie der Raptors gegen die Los Angeles Clippers (115:108) zu hören. Die Raptors sind aktuell das einzige kanadische Team in der NBA. In der NHL spielen aktuell sieben kanadische Eishockey-Teams. Dort wurde die US-Hymne etwa in Vancouver beim Spiel der Canucks gegen die Detroit Red Wings (2:3) ausgebuht. Schon am Samstagabend waren Buh-Rufe etwa in Ottawa und Calgary zu hören.

25 Prozent auf Waren aus Kanada

Der neue US-Präsident Donald Trump hatte verkündet, ab dem Wochenende weitreichende Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus Kanada zu verhängen. Daraufhin hatte Kanadas Premierminister Justin Trudeau Gegenmaßnahmen in gleicher Höhe angekündigt. Zölle sind eine Art Zuschlag auf importierte Waren. Sie werden an der Grenze fällig.

Die USA sind für Kanada der wichtigste und größte Handelspartner - knapp eine Billion Dollar an Waren und Dienstleistungen werden zwischen den beiden nordamerikanischen Nachbarländern umgeschlagen. Neben einer engen Zusammenarbeit in der Autoindustrie verkaufen kanadische Firmen eine Reihe von landwirtschaftlichen Produkten sowie vor allem Öl, Gas und Mineralien in die Vereinigten Staaten. Zölle Washingtons auf alle Importe aus Kanada dürften die Produkte auf dem US-Markt teurer und damit weniger attraktiv machen, sodass sie letztendlich den Produzenten in Kanada empfindlich schaden dürften.