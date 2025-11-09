In der Nähe von Tuttlingen: Mehrfamilienhaus brennt - Zwei Kinder schwer verletzt
Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Tuttlingen sind mehrere Menschen verletzt worden – darunter zwei Kinder (Archivbild). Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

In Rietheim-Weilheim im Kreis Tuttlingen eilen am Abend zahlreiche Rettungskräfte zu einem Brand. Es werden mehrere Menschen verletzt, vieles ist noch unklar.

In Rietheim-Weilheim nahe Tuttlingen ist ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Menschen verletzt, darunter zwei Kinder. Sie seien mit Rettungshubschraubern aufgrund einer Rauchgasvergiftung in Spezialkliniken geflogen worden, sagte der Kreisbrandmeister des Landkreises Tuttlingen, Andreas Narr, der dpa.

 

Der Brand sei kurz nach 19.30 Uhr in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses ausgebrochen und habe sehr schnell das Treppenhaus verraucht. Die Feuerwehr habe mehrere Dutzend Bewohner des Hauses über eine Drehleiter und durch das Treppenhaus gerettet, einige seien ebenfalls durch Rauchgase leicht verletzt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten das Feuer gelöscht.

Es seien zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Der Brand sei den Einsatzkräften gegen 19.40 Uhr gemeldet worden. Weitere Details nannte ein Polizeisprecher zunächst nicht. Rietheim-Weilheim liegt im Süden Baden-Württembergs.

 