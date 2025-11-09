In der Nähe von Tuttlingen: Mehrfamilienhaus brennt - Zwei Kinder schwer verletzt

1 Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Tuttlingen sind mehrere Menschen verletzt worden – darunter zwei Kinder (Archivbild). Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

In Rietheim-Weilheim im Kreis Tuttlingen eilen am Abend zahlreiche Rettungskräfte zu einem Brand. Es werden mehrere Menschen verletzt, vieles ist noch unklar.











In Rietheim-Weilheim nahe Tuttlingen ist ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Menschen verletzt, darunter zwei Kinder. Sie seien mit Rettungshubschraubern aufgrund einer Rauchgasvergiftung in Spezialkliniken geflogen worden, sagte der Kreisbrandmeister des Landkreises Tuttlingen, Andreas Narr, der dpa.